Суд арестовал машиниста поезда, попавшего в аварию под Мурманском

Суд до 18 февраля заключил под стражу машиниста грузового поезда, попавшего в аварию под Мурманском. В транспортной прокуратуре уточнили, что ему предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем смерть двух человек.

В пятницу также изберут меру пресечения помощнику машиниста, который работал в паре с арестованным в день аварии.

В среду грузовой состав столкнулся с пассажирским поездом, в котором находилось более 300 пассажиров. Произошел сход вагонов, более 40 человек пострадали.