Беременная Стриженова оставила семью

Внучка легендарного артиста Олега Стриженова Александра осенью объявила, что ждет седьмого ребенка. Хотя женщина утверждала, что не намерена больше рожать. Тем не менее, Александра рада скорому прибавлению в семействе. Вот только недавно Стриженова узнала, что ребенок может родиться с отклонениями. В итоге уставшая от переживаний Саша решила временно уехать.

"Угроза синдрома Дауна у одного ребенка… Нарушение слуха или развития у другого ребенка… Я сдалась и уехала от семьи…" - сообщила Стриженова на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Она имеет в виду младшую дочь, которая в полтора года еще не говорит. В настоящее время Александра ждет результатов специального анализа. При этом она не скрывает, что если неутешительный анализ подтвердится, она прервет беременность.

"Мы очень надеемся на то, что малыш будет полностью здоров. И тогда я смогу радоваться беременности и любить малыша — сейчас я стараюсь не привыкать… Если что… Чтобы не было мучительно больно — рожать больного ребенка я не буду! Вы можете осудить меня, но это мое решение и мое право, ну а пока остается только ждать", - заявила Александра.