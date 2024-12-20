Генерала Игоря Кириллова похоронили в Подмосковье

Сегодня, 20 декабря, министр обороны Андрей Белоусов и секретарь Совбеза России Сергей Шойгу простились с генералом-лейтенантом, начальником войск РХБЗ ВС РФ Игорем Кирилловым. Траурное мероприятие состоялось на территории Федерального военного мемориала "Пантеон защитников Отечества" Минобороны России, сообщает РИА Новости. Похороны Игоря Кириллова состоялись в Подмосковье.

Напомним, начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте рано утром 17 декабря. Взрывное устройство сработало, когда он вместе с помощником выходил из подъезда своего дома. От полученных ранений оба скончались на месте.

Исполнитель теракта был задержан на следующий день благодаря камера видеонаблюдения. Им оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. За убийство Игоря Кириллова ему обещали 100 тысяч долларов и европейский паспорт.