Неопознанные летающие объекты переполошили жителей США

Уже чуть более месяца жители Америки, в первую очередь штата Нью-Джерси, в тревоге вглядываются в небеса. Которые заполонили неопознанные дроны. Иногда за ночь видят до 50 БПЛА неизвестного происхождения. А самое главное, неясной геополитической принадлежности. В прямом смысле слова - никто не знает, чьи же творения инженерной мысли летают над США. Впрочем, справедливости ради надо признать, что дроны видят не только американцы. О неопознанных летающих объектах сообщают и из Британии, и из Германии. Наибольший интерес у всех этих БПЛА вызывают военные базы.

"Это самолёт?", "Это птица?", нет – "Это неопознанный летающий объект!" Слоган из культового американского комикса про "Супермена" впору адаптировать к новым реалиям. Аэропорты США один за другим вынуждены закрывать воздушное пространство из-за неизвестных беспилотников. Вот кадры, снятые в небе над Нью-Йорком.

В том, что это была "просто птица", сомневаются многие эксперты. Что уж говорить о пассажирах, которые лишь чудом избежали трагедии. Всё настолько серьезно, что даже Дональд Трамп вынужден был пойти на крайние меры. В выходные он не поедет играть в гольф. Ведь над полем его клуба в Бедминстере тоже были замечены НЛО. Официальной версии, что это, нет вот уже третью неделю. Аргумент Пентагона при этом звучит как издёвка - "не беспокойтесь, всё это мы уже видели…в кино".

"А что собственно искать?" – попытались было спросить у федеральных властей мэры городов и местные парламентарии. Но диалог в Конгрессе как-то не заладился. Пустым выглядит и совет, который всем американцам любезно раздают в Белом доме: "Что бы то ни было – руками лучше не трогать".

На кону ни много ни мало – национальная безопасность. Дроны или плазменные шары часто видят не где-нибудь, а над военными базами. Только лишь в Калифорнии за эту неделю неизвестные объекты шесть раз вторгались в воздушное пространство пункта базирования бригады морской пехоты. И ладно бы только в США.

"Я подозреваю, что это дроны самих США, вряд ли Европы. Которые прилетели туда либо контролировать ситуацию, либо провоцировать ситуацию. Потому что эти загадочные дроны будут объявлены, например, российскими и это будет повод для эскалации напряжения", - отметил Дмитрий Журавлёв, политолог.

"Из того, что они исследовали, не выходит у них обвинить ни Россию, ни Китай, ни Иран", - сказал Александр Хроленко, обозреватель медиагруппы "Россия сегодня".

Так если не коварные русские, китайцы или иранцы – то кто же? Ответ, полагают эксперты, лежит на поверхности. Американские СМИ пишут, что это якобы частный подрядчик по заказу Пентагона испытывает некую новую технологию массового полета дронов.

"Наши военные знают, и действующий президент знает, но по какой-то причине они хотят держать людей в напряжении. Происходит нечто странное: людям почему-то ничего не хотят объяснять, хотя должны", - сказал Дональд Трамп, избранный президент США.

Либо же действительно есть что скрывать, уверен специалист по беспилотным летательным системам с 25-летним стажем, бывший американский военный Джон Фергюсон.

Единственная причина, по которой вы запускаете беспилотник ночью, заключается в том, что вы что-то ищете. В 80-х Рональд Рейган начал сворачивать ядерную программу. Ракеты утилизировались, но судьба по меньшей мере 80 боеголовок остается неизвестной. Они просто пропали. Мы не знаем, где они", - сказал он.

Как до недавнего времени не знали, куда пропало радиоактивное вещество "Германий-68". Его используют для диагностики онкологический заболеваний. Специальный контейнер отправили на утилизацию из города Нажа, том же штате Нью-Джерси.

В это же время, пишет британская Daily Mail, у граждан в Нью-Джерси стали фиксировать симптомы, похожие на аллергическую реакцию. Пропавший "Германий" спустя пару дней вроде как нашли, должным образом утилизировали. Но вот дроны летать не перестали!

Так неужели и правда - оно? Еще ведь Ванга с Нострадамусом на грядущий год контакт с внеземным разумом предсказывали. А Трамп после переизбрания грозился обнародовать документы с грифом "секретно". Место, где чаще всего видели НЛО, тоже примечательно. Как бы у нас сказали, "нехорошее".

В Нью-Джерси даже местная хоккейная команда называется "Дьяволы". И нет, это не главный библейский антагонист, а легенда о монстре, которого с завидной регулярностью видят на городских улицах.

В общем, у местных жителей очень тонкая душевная организация. До такой степени, что в октябре 1938, услышав по радио постановку Герберта Уэлса "Война миров", многие приняли ее за реальное сообщение. Паника, писали тогда американские газеты, охватила едва ли не весь северо-восток США. Сегодня стойкое ощущение дежавю.

Страх и ужас, подобно чуме, захватывают один американский штат за другим. В полицию уже поступило 70 тысяч сообщений об НЛО. И реакция властей, точнее её полное отсутствие – холодный расчёт, полагают сторонники конспирологической теории "Голубого луча". Они уверены, всё это "светопреставление" - ни что иное как инсценировка ради того, чтобы сместить грани допустимого. Распахнуть те самые "Окна Овертона".

"Летел к нам астероид, который должен был нас всех убить, должен был взорваться супервулкан. Последние 30 лет Запад сам себя пугает, иначе через некоторое время у граждан западных стран появится вопрос, а зачем им государство? И без него справляемся. Надо их напугать, надо их выставить и повести за собой. Вот их и пугают", - рассказал Дмитрий Журавлёв.

Получая от этого конкретные дивиденды! Специалисты отмечают: волна запуска неизвестных дронов на этот раз совпала с принятием военного бюджета США.

"Это очень удобно. Это помогает кормиться несчетному количеству специалистов. И еще раз напомню, только в прошлом году Пентагон запросил на борьбу с НЛО 10 миллиардов долларов", - сообщил Александр Хроленко.

То есть страх уже успешно конвертируется в деньги - пока только в них. Что будет следующим шагом, не берется предположить никто. Как и объяснить, что же летает в небе на самом деле.