"Германия приближается к точке невозврата": чем это грозит для Европы

Бундестаг выразил недоверие правительству канцлера Олафа Шольца, правительству, которое когда-то представляло собой коалицию светофор. Теперь Германия на пути к досрочным парламентским выборам. Они намечены на 23 февраля. Проходить они будут на фоне колоссального экономического спада в стране, некогда бывшей локомотивом Евросоюза. Высокие цены на энергоносители, падение экспорта и несоразмерные траты на Украину привели к тому что немецкие домохозяйства стали беднее на 2500 € и этот спад грозит стать необратимым. "Блумберг" пишет - Германия разваливается в тот момент, когда Европа больше всего в ней нуждается.

Трёхпартийная правящая коалиция Германии развалилась потому, что не смогла договориться, как именно вытаскивать страну из глубочайшего экономического кризиса. Канцлер Шольц практически потребовал вынести ему вотум недоверия – можно сказать, самоустранился, к тому же, переложив вину за кризис на других членов правительства.

Пока же энергично растут только уровни безработицы и госдолга, а вот доходы и государства, и народа, наоборот, стремительно уменьшаются. Предприятия химической промышленности, автозаводы Опель, Мерседес, Фольксваген, и даже легендарные сталелитейные заводы Круппа – в упадке, не выдержали антироссийских санкций.

К тому же, из ФРГ буквально бегут иностранные инвесторы. Например, французы закрыли два завода по производству бесшовных труб, и американская компания "Интел" остановила строительство двух заводов по производству чипов – до лучших времён. Эксперты авторитетного американского информационного агентства Блумберг, проанализировав ситуацию в Германии, вынесли вердикт – страна стремительно теряет статус "промышленной сверхдержавы" и уже вряд ли сможет его когда-либо вернуть. А главное – в пропасть невозврата Германия затягивают и всю Европу.

"Германия приближается к точке невозврата. Бизнес-лидеры это знают, люди в стране это чувствуют, но политики не нашли ответов. Это поставило крупнейшую экономику Европы на путь упадка, который грозит стать необратимым".

Но, похоже, у немцев проблемы куда глубже, чем просто экономические - кажется, в Германии закончились настоящие политики, которые способны не только кричать с трибуны и искать крайнего.

Фридрих Мерц и Робер Хабек – это основные конкуренты Шольца в борьбе за пост канцлера. На данный момент именно их партии лидируют в опросах. Но, как говорят немецкие аналитики, с такими кандидатами у Германии точно не будет светлого будущего. Так, Фридрих Мерц – не только ярый русофоб, но, видимо, ещё и враг Германии – в декабре он встречался с Зеленским и пообещал такую поддержку, в которой даже Шольц отказывал.

"Мы хотим, чтобы ваша армия была способна наносить удары по военным базам в России. Я сказал это несколько недель назад в парламенте Германии, что с этими ограничениями радиуса действия мы вынуждаем вашу страну воевать со связанными за спиной руками. Это не наша позиция", - заявил Мерц.

Ничего хорошего не будет в Германии и если канцлером станет представитель партии Зелёных Роберт Хабек. Это в том числе и благодаря экспериментам эко-активистов – в стране сейчас останавливается промышленность, а немецкие телеканалы вынуждены готовить народ к блэкауту.

По подсчётам экспертов, в случае полного отключения электроэнергии в Германии первые проблемы возникнут ровно через 10 минут, а полностью страну парализует через 72 часа – за это время будет исчерпан лимит ресурсов гражданской защиты, а на улицах начнётся хаос.

Удивительно, что в Германии накануне новогодних праздников показывают апокалиптические программы, а Шольц в это же время продолжает играть во всемогущего канцлера и даже с объявленным вотумом недоверия он отправился в Брюссель решать проблемы НАТО и Украины.

"Я совершенно уверен, что хорошее сотрудничество с США продолжится и в будущем. Мы тесно связаны в НАТО, в трансатлантическом альянсе. Что касается Германии, я бы сказал, что мы всегда знаем и всегда помним о том, что США важны для демократии, которая была возможна в Германии после Второй мировой войны и все еще возможна сегодня. И в этом отношении совершенно очевидно, что мы хотим обсуждать, решать и продвигать эти вопросы в тесном сотрудничестве с США", - сказал Шольц.

Как Шольц собрался тесно сотрудничать с Америкой - непонятно. У Трампа инаугурация 20 января, а Шольц уходит с поста канцлера 23 февраля, и кто возглавит немецкое правительство, можно только гадать. То есть очевидно, что в ближайшие месяцы мнение немецких политиков вообще не будет учитываться – буквально по всем международным вопросам Америкой так точно.

"Шольц престаёт играть какую-то центральную роль. По всем опросам, его партия на третьем месте, то есть шансы вновь стать канцлером у него исключительно минимальны. Поэтому он будет просто пока номинально в своём кресле досиживать и готовиться, чтобы предавать борозды правления новому канцлеру. Трамп уже будет настроен больше контактировать с будущим канцлером", - отметил Евгений Шмидт, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии".

Аналитики прогнозируют, что Трамп воспользуется политическим и экономическим кризисом Германии и просто добьёт её. Причём, американскому президенту не придётся делать ничего особенного: всего лишь, как и обещал, сократит объёмы продаж в Штаты, ну и оставит Евросоюз один на один с украинской проблемой. С таким сценарием выживут лишь сильнейшие страны ЕС – Германия к ним уже не относится.