"Уже пытался себя убить": соседка сообщила, что Тимма хотел наложить на себя руки в США

16 декабря Анна Седокова отметила 42-летие. Однако она не стала устраивать грандиозного торжества. А в ночь на 17 декабря свел счеты с жизнью ее муж Янис Тимма, с которым она оформила развод в начале месяца. Говорят, латвийский баскетболист так и не смирился с расставанием.

Вообще не секрет, что брак певицы и спортсмена стал рушиться давно. Они неоднократно расставались и сходились. Впоследствии узнавшая о смерти бывшего мужа Седокова со слезами признавалась, что последнее время жила "в аду".

А теперь выяснилось, что это была не первая попытка Яниса Тиммы наложить на себя руки. Заговорила соседка пары Лаура Иост, которая жила рядом с ними в Майами.

"Янис более месяца назад в нашем доме в Майами в прямом эфире уже пытался себя убить", - рассказала она "МК".

Напомним, что Яниса Тимму похоронят в Латвии. Проводит ли в последний путь бывшего мужа Анна Седокова, точно неизвестно. После того, как она узнала о смерти Яниса, певица на связь не выходила. Известно, что она попала в больницу с нервным срывом.