Несколько высокопоставленных сотрудников украинских спецслужб ликвидированы ударом российских войск по пункту управления СБУ в Киеве. Как сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев, также погибли несколько высоких чинов из ВСУ и ТЦК.

О групповом ударе высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ ранее сообщили в Минобороны России. Целями российских ракет стали также киевское конструкторское бюро "Луч" и позиции зенитного ракетного комплекса Patriot". Цели атаки достигнуты, все объекты поражены. В военном ведомстве подчеркнули, что это стало ответом на попытку украинских войск поразить предприятие "Комбинат Каменский" в Ростовской области.

По данным подполья, в Киеве после удара начались выборочные проверки. Сотрудники СБУ останавливают машины, городской транспорт, проверяют телефоны и наличие документов. Жители Киева пишут в соцсетях, что среди военных и руководства города настоящая истерика, передает РИА Новости.