Священник назвал грехом загадывание желания на Новый год

Совсем скоро наступит Новый год. Когда начнут бить куранты, принято загадывать желание. Однако иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит) заявил, что это грех. Традиция загадывать желания в новогоднюю ночь и в Рождество имеет языческие корни и с точки зрения православного христианства греховна, объяснил он.

"Насколько я помню, у мусульман и иудеев такого тоже нет. Ни одна религия не предполагает гаданий, это всегда считается, в общем-то, греховным занятием", - отметил священнослужитель.

При этом он оговорился, что в целом загадывание желаний не так страшно, если это делается в формате шутки или игры. А вообще, посоветовал иеромонах, лучше сходить в храм на новогодний молебен и помолиться за благополучие в грядущем году, передает ОСН.

Ранее стали известны результаты опроса, какие новогодние подарки считаются неудачными. Выяснилось, что 8% россиян считают худшими подарками носки, халаты, свитера, футболки. Для 5% граждан это различные сувениры: игрушки, статуэтки, брелоки, открытки, свечи, календари. 3% респондентов недовольны косметикой и парфюмерией, котому что обычно и то и другое оказываются неподходящими, еще столько же не любит подарков в виде сладостей. 2% опрошенных признались, что не обрадовались бы кухонным принадлежностям и посуде, по 1% респондентов не хотят увидеть в качестве новогодних подарков фрукты и алкоголь.