Набиуллина пообещала рассмотреть повышение ключевой ставки в феврале

Решения, принятые Центробанком России на заседании 20 декабря, обеспечат снижение инфляции в стране в ближайшие кварталы. В этом убеждена глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Как напомнила Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России, принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Это олрмирует в экономике жесткие денежно-кредитные условия, которые должны обеспечить замедление инфляции в ближайшие кварталы.

Глава ЦБ отметила, что Банк России взял паузу в повышении ключевой ставки. Но в феврале может вернуться к вопросу ее повышения. В то же время, Набиуллина признала: экономика России находится в неординарной ситуации, которая затрудняет влияние ключевой ставки ЦБ на инфляцию, передает ТАСС.