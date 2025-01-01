Путин призвал переломить тенденцию снижения рождаемости

Негативную ситуацию со снижением рождаемости в стране надо преодолеть. Владимир Путин заявил об этом на заседании Государственного совета, участники которого подвели итоги уходящего Года семьи и обсудили дополнительные федеральные меры, призванные переломить демографическую ситуацию в стране.

Особое внимание нужно уделять многодетным семьям, они должны стать примером успеха и общественного признания, подчеркнул президент.

Президент заявил, что семейная ипотека под шесть процентов должна быть сохранена. И, более того, её следует распространить на вторичный рынок. При этом глава государства предложил, чтобы эта практика была разрешена в тех населенных пунктах, где практически не строится новое жилье.

Владимир Путин также вышел с инициативой объявить предстоящий год Годом защитника Отечества.