Washington Post пишет о возможной встрече Путина и Трампа

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что намерен продолжать и впредь напрямую говорить с Владимиром Путиным. Об этом он заявил в Берлине по завершении переговоров с премьер-министром Эстонии. В середине ноября по инициативе немецкой стороны состоялся телефонный разговор Шольца с российским президентом. После него канцлер подвергся жесткой критике со стороны ряда политиков. Ну а американская пресса сейчас активно пишет о возможных прямых контактах избранного президента Дональда Трампа и Владимира Путина.

Два геополитических альфа-лидера - такими эпитетами Washington Post нарекает Путина и Трампа - встретятся уже в следующем году. Заголовок материала, конечно, цепляет, но это все же вариации на тему российско-американских отношений. Газета транслирует для Запада скептические и даже тревожные перспективы переговоров:

"Встреча Трампа и Путина может разделить мир на сферы влияния, где будет гарантировано главенство России над Украиной, Грузией и другими бывшими советскими республиками, не входящими в НАТО. Это ограничит деятельность альянса и поставит под угрозу безопасность всей Европы".

Украина большими шагами движется к неприятному для неё варианту урегулирования. Это уже мнение чиновников с Банковой. Вину те, предсказуемо, уже переложили на Байдена и его администрацию – мол, не в тех объёмах распределялись ресурсы и не так уж сильно Вашингтон работал над ослаблением российской экономики. На что-то рассчитывать сейчас уже слишком поздно, сетуют украинские депутаты.

По их словам, независимо от того, что сделает Байден в свои последние недели на посту, Украина движется к горькому урегулированию, в котором Владимиру Зеленскому, возможно, придётся оставить некоторые территории в обмен на гарантии безопасности, которые, совсем не означают членство в НАТО, о чём он неоднократно просил. Чиновники, говорившие на условиях анонимности, заявили, что это будет следствием решений, которые Байден принимал или не принимал за последние два года.

Несмотря на то, что США суммарно направили более 90 миллиардов долларов деньгами и оружием для Украины, некоторые союзники Вашингтона разочарованы. Администрация Байдена, которой в Белом доме осталось сидеть буквально два понедельника, в ближайшие дни объявит о последнем пакете помощи Киеву - на сумму 1 млрд 200 миллионов долларов. Правда, речь снова о заключении контрактов на производство снарядов и техники, а не быстрая отправка оружия с военных складов. То есть на фронт оно попадёт в лучшем случае через месяцы, а то и годы.

Трещит по швам и известный тезис о том, что Украина должна победить. Еврочиновники уже в этом не так уверены. В согласованном документе Европейского совета по Украине говорится, что Россия не должна победить. Это контрастирует с настойчивым утверждением Каллас, что Украина должна победить, но лидеры ЕС, похоже, не могут заставить себя зайти так далеко. Была выбрана другая формулировка, что должно восторжествовать международное право.

Европа и США за всё время конфликта сообща потратили на Украину 310 млрд евро. Сумму озвучил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и назвал её "кошмарной". По его словам, на такие деньги можно было бы сотворить чудеса в экономике всего Евросоюза. Цены на энергию были бы гораздо ниже, экономический рост - выше, а европейцы жили бы намного лучше.