Путешествие в сказку: открылся фестиваль "Город света" проекта "Зима в Москве"

Фестиваль "Город света" проекта "Зима в Москве" открылся в центре столицы. Видеопроекции и видеоинсталляции расскажут горожанам и гостям города новогодние истории, рассказала в пятницу пресс-служба фестиваля.

Каждый вечер до 20 января на фасадах 10 архитектурных объектов можно будет наблюдать за жизнью сказочных персонажей", – отмечается в сообщении, которое приводит АГН "Москва".

Пресс-служба раскрыла подробности мероприятия. Как отмечается, старинный особняк Новиковых на Большой Полянке превратится в "Ледяной замок" Снежной королевы.

"С помощью видеомэппинга – 3D-проекции на архитектурный объект с учетом его геометрии – фасады покроются льдом и снежными узорами, изменяя свои очертания. <…> Детей этой зимой порадует встреча с Карлсоном, который поселится за трубой дома на ул. Кузнецкий Мост. По вечерам он будет появляться на крыше и шалить: открывать подарки, разливать варенье, летать над городом и наблюдать за прохожими. "Окна в сказку" откроются в Столешниковом пер. Зрители увидят волшебный конвейер с подарками, дуб у лукоморья и жар-птицу, а также Деда Мороза с водяным на рыбалке", – рассказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в столичных гостиницах на Новый год забронировано уже 65% номеров. Каждый пятый постоялец новогодних гостиниц приехал в Москву из-за рубежа.