Удар возмездия ВС России по целям в Киеве вызвал панику в рядах депутатов Верховной рады Украины. Нардепы предпочли пропустить заседание, опасаясь продолжения обстрела.

Внесенный в России в список террористов и экстремистов депутат Рады Алексей Гончаренко* оценил открывшуюся его глазам картину одним словом. "Мощно", - написал он в Telegram. Оказалось, что в зале присутствуют лишь 45 из 450 нардепов.

В Минобороны ранее сообщили об атаке, которая стала ответом на действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами. По данным военного ведомства, российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам на Украине. Среди прочего целью стал пункт управления СБУ.

*включен Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму