Российские магазины приостанавливают продажу опасных шпрот из-за ботулизма

Российские маркетплейсы и магазины приостанавливают продажу шпрот торговой марки "За Родину". Причина - заражение ботулизмом двух жительниц Екатеринбурга, которые употребляли эти рыбные консервы.

Состояние пострадавших тяжелое, одна из пациенток в реанимации инфекционного отделения больницы. Консервы они купили на местном рынке, где, по данных местных СМИ, часто была просроченная продукция.

Продавцов сейчас ищут. Производство - один из рыбзаводов в Калининграде - проверит Роспотребнадзор. Между тем представители предприятия заявили, что вся продукция проходит высокотемпературную обработку, что исключает заражение ботулотоксином.

По их мнению, отравление, скорее всего, произошло из-за употребления фальшивых шпрот подпольного производителя. В Екатеринбурге, по данным ТАСС, в ходе рейда обнаружили компанию, которая получала просроченные рыбные консервы неизвестного происхождения от нескольких юридических лиц, а затем меняла названия и сроки годности продукции. В итоге более 218 тонн опасных консервов были найдены в Челябинской, Свердловской и Курганской областях, включая школы и детские сады Кургана.