Фицо пригрозил Зеленскому конфликтом в случае остановки транзита газа

Владимиру Зеленскому пригрозили серьезным конфликтом. Проблемы пообещал украинскому лидеру премьер-министр Словакии Роберт Фицо – в случае, если Киев не разрешит транзит газа, предназначенного для Братиславы.

Фицо подчеркнул, что Словакия оказывает Украине помощь и рассчитывает на такое же отношение к себе. Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил Фицо, что Киев готов рассматривать транзит любого газа, кроме российского.

Договор о транзите российского газа через украинскую территорию в Европу истекает в конце 2024 года между Россией и Украиной истекает. Зеленский успел заявить, что продлевать соглашение Киев не собирается. Президент России Владимир Путин также сообщил, что нового договора на прокачку топлива через украинскую территорию не будет, передает ТАСС.