ВСУ устроили массированный обстрел Рыльска в Курской области

Массированному обстрелу со стороны ВСУ подвергся Рыльск в Курской области. Повреждены соцобъекты, есть пострадавшие. По данным главы Рыльского района Андрея Белоусова, зафиксировано около 15 прилетов.

Позже стало известно, что сильные повреждения получил Дом культуры. В здании в момент обстрела находились четверо сотрудников. Один из них пострадал - его посекло осколками стекла.

Как передает ТАСС, в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины повреждения получил Успенский Кафедральный собор XVIII века. Повреждено здание собора и склады. Пострадавших нет. Также сообщается, что Курская АЭС работает в штатном режиме.