Минюст внес в реестр иноагентов журналистку Ивлеву-Йорк и адвоката Полозова

Реестр иностранных агентов пополнился новыми именами. В список внесена журналистка Виктория Ивлева-Йорк. Также в перечень попали проект "Лаборатория университетской прозрачности" и адвокат Николай Полозов.

В сообщении на сайте Минюста поясняется, что Ивлева-Йорк призывала оказывать финансовую поддержку ВСУ, а также выступала против специальной военной операции на Украине. Полозов известен тем, что ранее представлял интересы участниц группы Pussy Riot. Он принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей.

В реестр иноагентов также включены блогеры Ислам Белокиев и Хасан Узаров, известный под псевдонимом Хасан Халитов. Кроме того, Минюст включил The Satanic Temple ("Храм Сатаны") в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.