"Без всяких изъятий": Путин поручил продлить льготную семейную ипотеку

Вопрос льготной семейной ипотеки под 6% волнует россиян. Владимир Путин предложил продлить эту программу "без всяких изъятий". Об этом президент России заявил на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей.

По словам российского лидера, он говорил на эту тему с правительством. Семейная ипотека под 6% должна остаться, подчеркнул Путин.

Кроме того, президент предложил повысить для молодых женщин – в частности, студенткам очных отделений вузов, колледжей, техникумов - пособия по беременности и родам. Они должны сравняться с прожиточным минимумом. Путин отметил, что необходимо поддерживать стремление россиян к раннему рождению детей, передает ТАСС.