Объекты инфраструктуры повреждены в результате атаки ВСУ на Рыльск

Социальные объекты стали целью ракетной атаки ВСУ на город Рыльск в Курской области. Повреждены здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части. Попали под удар и частные домовладения, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Хинштейн подчеркнул в Telegram, что нацисты сознательно выбирают целями ударов именно мирные объекты и учреждения социальной инфраструктуры. По данным и.о. губернатора, есть погибшие и пострадавшие: 10 человек доставлены в больницу, среди них 13-летний ребенок.

На месте работают спасатели и пожарные. Однако их работу осложняют попытки повторных ударов со стороны ВСУ. Как сообщил Хинштейн, силы ПВО сбили несколько ракет, выпущенных из установки РСЗО "HIMARS". Врио губернатора сообщил, что с заседания Госсовета в Москве направляется прямо в Рыльск. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.