Россия поднимет тему ударов по Рыльску на Совбезе ООН

Шесть человек, включая одного ребенка, стали жертвами ракетного удара ВСУ по городу Рыльску. Еще 10 мирных жителей ранены, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его жданным, нацисты намеренно обстреливали социальные объекты.

Тему ударов по Рыльску российская сторона обязательно поднимет на заседании Совета Безопасности ООН. Оно начнется через несколько часов, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как сообщил ранее Хинштейн, город Рыльск подвергся ракетному удару ВСУ около 15:30 мск. Точное число жертв и пострадавших устанавливается. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте, передает ТАСС.