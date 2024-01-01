Зеленский попросил Усика не сильно бить Фьюри

Владимир Зеленский напутствовал украинского боксера Александра Усика перед боем с британским спортсменом Тайсоном Фьюри. Украинский лидер попросил спортсмена "не сильно побеждать", чтобы Лондон не запретил поставки ракет Storm Shadow.

Видео разговора опубликовано в Telegram Зеленского. Усик шутку понял, он посмеялся и заявил, что это всего лишь спортивный поединок. Боксер пожелал удачи Зеленскому на международных переговорах.

Бой-реванш между Усиком и Фьюри пройдет в ночь на 22 декабря в Эр-Рияде. Боксеры ранее встречались на ринге 19 мая 2024 года. Схватка завершилась победой Усика.