Сергей Собянин исполнит мечты детей в рамках акции "Елка желаний"

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в традиционной благотворительной акции "Елка желаний". Об этом сообщает в пятницу АГН "Москва".

Как отмечает издание, мэр столицы снял три открытки с елки, которая установлена в Кремле.

"Первая из них с желанием Артема из Донецкой Народной Республики – подшефного региона. Мальчик мечтает о караоке-системе. Две остальные открытки с желаниями детей из Москвы: Глеба и Вероники", - сообщает агентство.

Собянин зачитал пожелания детей, отметив, что все они обязательно сбудутся.

"Глеб мечтает о велосипеде. Отличное желание. Будет заниматься спортом. И Вероника. Мечтает о конструкторе. Мальчишки обычно мечтают о конструкторе, а тут девушка. Отлично. Хороший тренд", - сказал мэр Москвы.

Ранее ко Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" присоединился премьер Михаил Мишустин.