В Кремле высказались о возможном визите Шольца в Москву

Запроса на поездку канцлера ФРГ в Россию от властей Германии не поступало. Так прокомментировал появившиеся в немецкой прессе сообщения о подготовке визита Олафа Шольца пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит агентство ТАСС.

О том, что Шольц якобы планирует посетить Россию с миротворческой миссией, сообщил Der Spiegel. Издание написало со ссылкой на представителя ХДС, что в Восточном комитете германской экономики убеждены: канцлер в ближайшие дни отправится в Москву. Авторы отмечают, что в канцелярии канцлера опровергли эти сообщения, назвав их не более, чем слухами.

Сам Шольц после своего звонка президенту России заявил, что намерен продолжать прямые диалоги с Владимиром Путиным. По словам канцлера, он и впредь будет пытаться "ясно дать понять" российскому лидеру необходимость его вклада в завершение конфликта.