Армия России за неделю освободила десять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Только в зоне ответственности группировки "Центр" враг потерял около трёх тысяч боевиков.

В Херсонской области десантники группировки "Днепр" продолжают наносить удары по подразделениям ВСУ. Воздушная разведка обнаружила пункт временной дислокации боевиков. Именно оттуда отправлялись на левый берег реки группы диверсантов.

Обосновавшихся в заброшенном строении радикалов наш расчёт уничтожил с помощью 120-миллиметрового миномёта. Неприятелю был нанесён значительный урон, сообщает "ТВ Центр".