Рядовой Коновалов спас 7 сослуживцев на поле боя

В Минобороны рассказали о новых подвигах военных в зоне СВО. Сержант Алексей Мурзин во время попытки ВСУ атаковать наши позиции уничтожил из стрелкового оружия четырёх боевиков и удержал свой участок обороны. Алексей также спас нескольких пострадавших сослуживцев, и вынес их в безопасное место.

Медик штурмовой группы, рядовой Виталий Коновалов во время боёв за населённый пункт сохранил жизни семерым раненым товарищам. Рискуя собой, под плотным огнём неприятеля, Виталий оказал им первую помощь и организовал эвакуацию в полевой госпиталь, сообщает "ТВ Центр".