Четыре украинских дрона сбила ПВО за час над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны за час сбили четыре украинских дрона над Российскими регионами. Как сообщили в Минобороны, беспилотники обнаружены дежурными средствами ПВО 20 декабря с 19:00 мск до 20:00 мск.

По данным военного ведомства, два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области. По одному беспилотнику ВСУ сбито над территориями Курской и Брянской областей.

Ранее стало известно о ракетной атаке ВСУ на город Рыльск в Курской области. Повреждены соцобъекты. По данным врио губернатора региона Александра Хинштейна, шесть мирных жителей погибли, еще десять госпитализированы с ранениями.