Путин поручил кабмину заняться развитием военно-спортивных лагерей

Правительство продумает развитие сети тренировочных военно-спортивных лагерей. Такое поручение дал кабмину президент России. Владимир Путин убежден: они необходимы, чтобы мотивировать молодежь к поступлению на военную службу.

Как сказано в перечне поручений по итогам встречи с учащимися в Тыве, опубликованном на сайте Кремля, занятия в таких лагерях также мотивируют юношей к последующему выбору профессии военнослужащего.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов Российской Федерации. Глава государства ожидает доклада по этой теме до 15 февраля 2025 года.