Владимир Путин провёл рабочую встречу с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Матвиенко отчиталась президенту о результатах работы Совета Федерации в осеннюю сессию. Главные заявления:

- Почти 40% из одобренных законов — это социальные вопросы;

- Основное внимание уделялось поддержке участников СВО и их семей;

- Одним из главных приоритетов является поддержка семей с детьми;

- Важно уходить от импортозависимости в сфере детского питания. Работа над этим производится в данный момент;

- Поставлена задача обустраивать Россию, в особенности регионы.