В Рыльске продолжается ликвидация последствий ракетного удара ВСУ. Об этом в субботу, 21 декабря, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Подача тепла приостановлена в 88 жилых домов в Рыльске, на месте работают ремонтные бригады, в том числе экстренно прибывшие из Курска. Специалисты обещают восстановить тепло в 80 домах уже к утру.

Врио губернатора Курской области заверил, что все последствия атаки будут устранены, и будет сделано "максимум возможного, чтобы помочь каждому".