В немецком Магдебурге выходец из Саудовской Аравии въехал в толпу людей.
На данный момент известно, что в результате наезда пострадало 70 человек, 15 находятся в тяжёлом состоянии, один человек погиб, заявили в спасательной службе.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил семьям и близким пострадавших соболезнования. Также слова соболезнования Шольцу и народу Германии принёс премьер-министр Венгии Виктор Орбан. Он назвал произошедшее терактом.
Больницы Магдебурга отказались предоставить информацию о пострадавших россиянах. Они сослались на запрет обнародования личных данных пациентов, сообщили в посольстве России в Германии.