Матвиенко доложила Путину о работе сенаторов в осеннюю сессию

Поздно вечером 20 декабря Владимир Путин провёл встречу со спикером Совета Федерации. Валентина Матвиенко доложила президенту о результатах работы сенаторов в осеннюю сессию, во время которой было одобрено около 560 законов.

Кроме того, речь зашла и о реализации послания главы государства Федеральному собранию, в частности, исполнения указа о национальных целях развития, сообщает "ТВ Центр".

"Почти 40% из одобренных законов – это социальные вопросы. И главное внимание мы, конечно, уделяли поддержке участников СВО, их семей. В Совете Федерации впервые появились три сенатора – участника специальной военной операции, Герои России" - доложила Матвиенко главе государства.