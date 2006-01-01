Теракт в Магдебурге: подробности и последствия

Два человека, в том числе ребёнок, стали жертвами теракта в немецком городе Магдебург. Ещё 68 пострадали, 15 из них находятся в тяжёлом состоянии.

Вечером 20 декабря автомобиль на полной скорости въехал в толпу на рождественской ярмарке. Водителя задержали на месте, им оказался 50-летний выходец из Саудовской Аравии. В Германии мужчина находился с 2006 года, восемь лет назад признан беженцем, получил вид на жительство и работал в области психиатрии.

Взрывного устройства в автомобиле не обнаружено. Мотивы злоумышленника пока неизвестны. По предварительным данным, подозреваемый не состоял в исламистских группах, сообщает "ТВ Центр".

Сегодня в Магдебург прибудут канцлер Олаф Шольц и глава МВД. Посольство России уточняет, есть ли среди пострадавших наши соотечественники.