Хинштейн назвал число погибших от удара HIMARS по Рыльску

В результате атаки украинских националистов по Рыльску погибли пять человек, 12 пострадали. Девять до сих пор находятся в больнице, такие уточнённые данные сегодня привёл врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Также Хинштейн сообщил, что все семьи погибших получат по полтора миллиона рублей. Будут выплачены и компенсации раненным и пострадавшим: от 300 до 600 тысяч в зависимости от тяжести полученных травм.

Террористы били ракетами HIMARS. В числе раненых – 13-летний подросток. 90 жилых домов остались без тепла. После попадания снаряда в здание педагогического колледжа возник пожар на площади полторы тысячи квадратных метров.

Повреждены дом культуры, здание начальной школы, офисы, загс, выбиты окна в многоквартирных домах. Сгорело несколько автомобилей. Националисты целенаправленно били по гражданским объектам, сообщает "ТВ Центр".