Ответ России на массированный ракетный удар ВСУ по Рыльску не заставит себя ждать. Об этом предупредил на заседании Совбеза ООН наш постпред Василий Небензя.

Дипломат обвинил США в бесконтрольном вооружении киевского режима в интересах американских военных компаний, и объяснил, почему Владимир Зеленский, несмотря на катастрофические неудачи на поле боя и протесты собственных граждан, раз за разом отвергает все мирные инициативы, продолжая провоцировать эскалацию конфликта.

"Любых переговоров он боится как огня, отвергая одну за другой мирные инициативы, как на текущей неделе в случае с предложением Виктора Орбана о рождественском перемирии и обмене пленными", - пояснил Небензя.

В результате удара американским оружием по Рыльску в Курской области 20 декабря погибли пятеро и получили ранения 12 мирных жителей.