Небензя пообещал быстрый ответ России на обстрел Рыльска

Ответ России на массированный ракетный удар ВСУ по Рыльску не заставит себя ждать. Об этом предупредил на заседании Совбеза ООН наш постпред Василий Небензя.

Дипломат обвинил США в бесконтрольном вооружении киевского режима в интересах американских военных компаний, и объяснил, почему Владимир Зеленский, несмотря на катастрофические неудачи на поле боя и протесты собственных граждан, раз за разом отвергает все мирные инициативы, продолжая провоцировать эскалацию конфликта.

"Любых переговоров он боится как огня, отвергая одну за другой мирные инициативы, как на текущей неделе в случае с предложением Виктора Орбана о рождественском перемирии и обмене пленными", - пояснил Небензя.

В результате удара американским оружием по Рыльску в Курской области 20 декабря погибли пятеро и получили ранения 12 мирных жителей.