FT: Шольц раскритиковал Дуду из-за призыва конфисковать российские активы на сумму 260 миллиардов евро на предоставление кредитов Украине

Шольц раскритиковал Дуду из-за призыва конфисковать российские активы на сумму 260 миллиардов евро на предоставление кредитов Украине. Об этом в субботу, 21 декабря, пишет Financial Times.

Канцлер Германии обвинил президента Польши в непонимании того, как это решение повлияет на стабильность финансовых рынков Европы.

Издание подчеркивает, что идею о конфискации активов России поддержали страны, не входящие в еврозону — США и Великобритания, Против данной инициативы выступили Германия, Франция и Италия.