Глава Татарстана прибыл к атакованному БПЛА жилому дому в Казани

На место пожара в Советском районе Казани прибыл глава Татарстана Рустам Миннихаков. В развёрнутом оперативном штабе работает премьер-министр республики Алексей Песошин, сообщает ТАСС.

Штаб находится рядом с пострадавшим от атаки беспилотников ЖК "Лазурные небеса". Сейчас пожарные тушат возгорание в 37-этажном жилом доме в районе 30 этажа. Жителей дома оперативно эвакуировали и обеспечили теплом и едой.

Утром столица Татарстана подверглась массированной атаке беспилотников. Повреждения получили несколько жилых домов в трёх районах города. Начались пожары.