Смертность от инсульта в Москве снизилась на 15%

В Москве благодаря работе городской инсультной сети смертность от острого нарушения мозгового кровообращения снизилась на 15%. Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, сейчас в систему входит 13 многопрофильных стационаров в разных районах столицы.

Кроме того, при помощи цифровых сервисов диспетчеры скорой могут быстро подобрать больницу, где готовы принять пациента. В итоге экстренную операцию при необходимости начинают не позже, чем через 40 минут после поступления.

Клиники оснащены современным оборудованием, которое позволяет проводить высокоточную диагностику. Ещё один важный этап - реабилитация. К ней приступают в первые 48 часов с момента госпитализации.