Фицо рассказал о дерзком поведении Зеленского на встрече в Брюсселе

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что киевский режим отвергает все возможности переговоров и перемирия. Он рассказал о своей встрече с Зеленским на саммите Евросоюза. Причём во время беседы его украинский коллега вёл себя вызывающе дерзко.

Фицо подчеркнул: Братислава не верит в военное решение конфликта и не будет вооружать Украину, которая уже однозначно проигрывает, а также сообщил о неудачной попытке подкупа со стороны Зеленского, сообщает "ТВ Центр".

"Когда мы уже завершали беседу, он вернулся к теме российского газа и спросил меня, голосовал бы я за членство Украины в НАТО, если бы он дал 500 миллионов евро из российских активов. Я, разумеется, ответил – никогда", - признался Фицо.