8 объектов в Казани атакованы беспилотниками

В общей сложности восемь объектов Казани атакованы утром 21 декабря беспилотниками. Как сообщили власти региона, один БПЛА поразил промышленное предприятие, один взорвался над Волгой, шесть врезались в жилые дома.

По информации на 10:00, погибших и пострадавших нет. Смены на промышленных предприятиях эвакуированы и находятся в укрытиях. Также переведены в укрытия ученики некоторых школ.

Ранее Росавиация сообщила, что в аэропорту Казани введён план "Ковёр", воздушная гавань закрыта на приём и выпуск самолётов.

В результате утреннего удара дронов в Казани повреждены несколько многоэтажные жилых домов в трёх районах города. Рядом с одной из пострадавших многоэтажек в элитном ЖК "Лазурные небеса" развёрнут оперативный штаб. Туда прибыли руководители региона и города.