В Татарстане отменили все массовые мероприятия

В Татарстане отменены все массовые мероприятия в эти выходные в целях обеспечения безопасности. Об этом сообщили республиканские власти.

Утром столица региона подверглась массированной атаке дронов. В общей сложности восемь объектов Казани были атакованы. Один БПЛА поразил промышленное предприятие, один взорвался над Волгой, шесть врезались в жилые дома.

Повреждены несколько многоэтажные жилых домов в трёх районах города. Рядом с одной из пострадавших многоэтажек в элитном ЖК "Лазурные небеса" развёрнут оперативный штаб. Туда прибыли руководители региона и города.