Собянин рассказал об онлайн-услугах в сфере образования

За 11 лет около двух миллионов малышей родители записали в детские сады столицы через портал mos. ru. Как рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин, за последние годы функционал платформы в сфере образования заметно расширился.

Пользователи могут подать заявление в группы кратковременного пребывания, в первый класс и на занятия в кружки и секции, а также оформить льготное питание в школе.

В электронном дневнике появилась возможность заказать нужные справки. Также есть доступ к цифровому архиву.