Минобороны: Казань атаковали в три волны с разных направлений

Утренняя атака Казани велась в три волны с разных направлений. Об этом сообщили в Минобороны России.

Три беспилотника уничтожены дежурными средствами ПВО, ещё три аппарата были подавлены средствами РЭБ, пояснили в ведомстве.

Утром 21 декабря Казань подверглась массированной атаке дронов. В общей сложности восемь объектов в городе были атакованы. Шесть беспилотников врезались в жилые дома в трёх районах.

Рядом с одной из пострадавших многоэтажек в элитном ЖК "Лазурные небеса" развёрнут оперативный штаб. Туда прибыли руководители региона и города.