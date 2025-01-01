Депкульт Москвы рассказал о развитии детских школ искусств

Московские детские школы искусств направят предложения по набору на 2025 год в департамент культуры. Об этом у себя Telegram-канале написал глава ведомства Алексей Фурсин.

Много вопросов о планах по набору в ДШИ на следующий учебный год. Набор исторически открывается в апреле. План ежегодно формируется к апрелю на основании данных, которые подает каждая ДШИ, ориентируясь на количество выпускников, свободных мест по различным специальностям и другие показатели. Каким будет набор на следующий год, станет окончательно понятно именно после получения предложений от ДШИ.

Он также опровергнул информацию о сокращении финансирования из бюджета предпрофессиональных программ. В следующем году их число не уменьшится, заверил Фурсин. Он также пообещал, что любые возможные изменения будут предварительно будут обсуждаться с профессиональным сообществом, директорам и педагогами школ.