В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобождён населённый пункт Островский в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.

В боях противник потерял почти триста военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы. Нанесён удар по полевым складам с боеприпасами.

Также в минувшие сутки авиация и ракетные войска поразили объекты энергетики, работавшие в интересах ВПК Украины, инфраструктуру военных аэродромов, места хранения ударных беспилотников.

Средства ПВО сбили за последние 24 часа восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 89 беспилотников самолётного типа.