Ресин проинспектировал строительство храмов в ЮВАО

В рамках программы "200 храмов" советник мэра и патриарха Владимир Ресин сегодня провёл выездное совещание на юго-востоке Москвы.

Говорили о ходе строительства церкви в честь святых мучеников Анатолия и Протолеона. Её возводят в память о солдатах, отдавших жизнь за родину в Великую Отечественную войну и о журналистах, погибших в горячих точках. Сдать объект планируют в следующем году.

Также обсудили темпы строительства первого в Москве храма в честь святого Праведного Симеона Верхотурского, сообщает "ТВ Центр".