Появилась новая схема мошенничества в Telegram

Россиянам рассказали о новом виде мошенничества в Telegram. Недавно появившаяся схема опасна тем, что пользователь может потерять деньги и свой аккаунт в мессенджере.

Сценарий обмана такой: мошенники рассылают фальшивые предложения о выгодной и высокооплачиваемой работе от лица известных компаний, а тем, кто откликнется, создают учётную запись на фишинговом сайте.

"После авторизации жертвы ей будут даваться задания, выполняя которые, она будет якобы пополнять свой внутренний счёт. Для вывода заработанных средств "работнику" нужно будет заплатить комиссию или просто ввести данные карты для зачисления", - рассказал в интервью РИА Новости ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров.

Кроме банальной наживы злоумышленники преследуют ещё одну цель: они могут собирать личные данные пользователей. Их потом можно будет продать или использовать в новых мошеннических схемах.