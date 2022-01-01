Лайму Вайкуле лишили бизнеса в России

Суд исключил Лайму Вайкуле из числа участников компании "Лайма-Люкс Рус". Теперь певица не сможет зарабатывать деньги в России, пишет Mash.

Вайкуле создала эту компанию вместе с Ширазом Мамедовым в начале нулевых. Бизнес включал в себя сеть салонов красоты, услуги по продаже косметики, мебели и аксессуаров.

В 2022 году Мамедов подал иск об исключении Вайкуле из состава учредителей компании. На днях судебный процесс завершился в пользу бывшего партнёра артистки.

70-летняя Вайкуле давно живёт в Латвии. После начала спецоперации она не приезжала в Россию. Мало того, певица сделала несколько скандальных заявлений. К примеру, она утверждала, что "содержала весь Советский Союз, выпуская свои диски".