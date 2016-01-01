Собянин: Утверждён проект планировки электродепо "Ильинское"

Сергей Собянин утвердил проект планировки электродепо "Ильинское" для обслуживания поездов строящейся Рублёво-Архангельской линии. Как написал мэр у себя на странице "ВКонтакте", депо построят с северной стороны Новорижского шоссе.

Рублёво-Архангельская линия соединит в будущем комплекс "Москва-Сити" с Рублёво-Архангельским, а в перспективе дойдёт до Красногорска. На ней будут пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филёвскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро.

Неделю назад Собянин рассказал о культурной жизни в метро. Он подробно остановился на двух популярных у москвичей и гостей столицы проектах - "Искусство в метро" и "Музыка в метро".

Благодаря первому проекту, у художников появилась возможность работать прямо на станциях подземки. А второй проект открыл с 2016 года много новых имён.