В Татарстане введён режим ЧС

В Татарстане ввели режим чрезвычайной ситуации для органов власти и МЧС. Это решение власти республики приняли после утренней атаки дронов.

Этот режим касается исключительно тех, кто сейчас занимается ликвидацией последствий атаки, пояснила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

Утром 21 декабря Казань подверглась массированной атаке вражеских беспилотников. В общей сложности восемь объектов в городе были атакованы. Шесть беспилотников врезались в жилые дома в трёх районах.

Рядом с одной из пострадавших многоэтажек в элитном ЖК "Лазурные небеса" развёрнут оперативный штаб. Туда прибыли руководители региона и города.

Как рассказали в Минобороны, атака Казани велась в три волны с разных направлений. Три беспилотника уничтожены дежурными средствами ПВО, ещё три аппарата были подавлены средствами РЭБ.