Мазут из утонувших танкеров обнаружен в Крыму

Пятно мазута их потерпевших крушение танкеров добралось до берегов Крыма. На Керченском полуострове зафиксирован выброс мазута, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков у себя в Telegram-канале.

Для очистки берега на место прибыли силы федерального и регионального МЧС, Министерства экологии и природных ресурсов Крыма и города Керчи. Работы идут в районе мыса Змеиный и крепости Еникале.

15 декабря два российских танкера попали в сильный шторм и получили критические повреждения в Керченском проливе. Один из них сел на мель, второй лёг в дрейф.

Из танкеров в море вылился мазут. Его основная масса сосредоточена у берегов Краснодарского края, там идут работы по очистке береговой линии. Уже известно, что в результате этой экологической катастрофы погибли птицы и дельфины.